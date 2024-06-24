Совещание активистов Комитетов семей воинов Отечества ЦФО прошло в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина стартовал семинар-совещание для представителей Комитетов Семей Воинов Отечества (КСВО) Центрального федерального округа России. Активисты из разных регионов приехали в Брянск, чтобы поделиться наработанным опытом.
«Активисты Комитета стремятся поддержать всех, оперативно связываются с воинскими частями и департаментами, при необходимости – выезжают в муниципалитеты, делают все необходимое, чтобы семьи наших защитников не оставались наедине со своими проблемами, а могли рассчитывать на всестороннюю помощь, в том числе и со стороны власти. Поэтому важно распространять эффективные практики в других регионах, чтобы, объединив усилия, вместе идти к нашей общей цели — приближать Победу, делать все возможное, чтобы участники СВО и их семьи чувствовали нашу поддержку», – подчеркнул спикер областной Думы Валентин Суббот.
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