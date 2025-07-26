Спасатели ликвидировали последствия ДТП на Объездной в Брянске

В Брянске на Объездной улице произошло ДТП, для ликвидации последствий которого привлекались спасатели МЧС. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Дорожная авария случилась накануне, 25 июля. Участниками происшествия стали два легковых автомобиля. После столкновения они перевернулись. Прибывшие по сигналу спасатели отключили АКБ и произвели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части.

О пострадавших не сообщается. В Госавтоинспекции на данный момент пока не комментировали случившееся.