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Специалисты дорожного управления чистят ливнёвки в Брянске

2023, 06 октября 16:41 Лента новостей
Специалисты дорожного управления чистят ливнёвки в Брянске
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В каждом районе Брянска ведется промывка ливневых труб. На объектах трудятся рабочие дорожного управления, сообщает пресс-служба городской администрации.

Очищают водопропускные трубы и в Бежице, жители которой жаловались на плохую работу ливнёвок. Здесь специалисты привели в нормативное состояние проблемные точки на территории частного сектора. От грунта и мусора очистили трубы по улицам Петровской, Желябова, Вокзальной, Окружной, Матросова, Мало-Озёрной в Бежицком районе, а также на улицах Ленина и Новый Быт в посёлке Радица-Крыловка.

Ожидается, что после проделанной работы у населения не возникнет нареканий, сход воды с дороги станет свободным во время осадков.

К слову, в предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, вероятно ухудшение погодных условий и дожди. Местами возможен снег.

 

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