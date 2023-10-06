Специалисты дорожного управления чистят ливнёвки в Брянске

В каждом районе Брянска ведется промывка ливневых труб. На объектах трудятся рабочие дорожного управления, сообщает пресс-служба городской администрации.

Очищают водопропускные трубы и в Бежице, жители которой жаловались на плохую работу ливнёвок. Здесь специалисты привели в нормативное состояние проблемные точки на территории частного сектора. От грунта и мусора очистили трубы по улицам Петровской, Желябова, Вокзальной, Окружной, Матросова, Мало-Озёрной в Бежицком районе, а также на улицах Ленина и Новый Быт в посёлке Радица-Крыловка.

Ожидается, что после проделанной работы у населения не возникнет нареканий, сход воды с дороги станет свободным во время осадков.

К слову, в предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, вероятно ухудшение погодных условий и дожди. Местами возможен снег.