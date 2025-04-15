Спортивный центр с бассейном построят в Севске до конца года. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В текущем году в Брянской области сдадут 10 физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. Один из них возводят в Севске. Работы там идут по графику. Подрядчик возводит стены, монтирует сэндвич-панели. До конца месяца эти работы должны завершиться.

«К середине мая должен быть закрыт контур, залито дно чаши бассейна, строители приступят к оштукатуриванию стен», – уточнил Александр Богомаз.