Стеклянная снежинка из Брянска украсит главную ёлку на ВДНХ
Стеклянная снежинка от брянских мастеров украсит главную ёлку на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве стартовал проект «Ёлки России». На аллее установлены 89 деревьев, украшенных в соответствии с традициями регионов. Девяностым стала ель – символ всей России.
Главную Елку будут украшать представители всех регионов. Народный мастер Брянской области Игорь Куликов создаёт снежинку с гербом внутри. Она выполнена из цветного стекла, в диаметре она составляет 60 см и весит почти два килограмма.
В Москву украшение отвезёт брянская делегация. Она также повезет почепские валенки для фотозоны. Из изготовила брянская семья Романовых.
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