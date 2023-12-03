Стеклянная снежинка из Брянска украсит главную ёлку на ВДНХ

Стеклянная снежинка от брянских мастеров украсит главную ёлку на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве стартовал проект «Ёлки России». На аллее установлены 89 деревьев, украшенных в соответствии с традициями регионов. Девяностым стала ель – символ всей России.

Главную Елку будут украшать представители всех регионов. Народный мастер Брянской области Игорь Куликов создаёт снежинку с гербом внутри. Она выполнена из цветного стекла, в диаметре она составляет 60 см и весит почти два килограмма.

В Москву украшение отвезёт брянская делегация. Она также повезет почепские валенки для фотозоны. Из изготовила брянская семья Романовых.