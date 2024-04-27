Брянские рукодельницы участвуют в «Арт-пространстве» на ВДНХ

Брянские рукодельницы участвуют в «Арт-пространстве» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве работает «Арт-пространство» в рамках экспозиции Минпросвещения РФ. Педагоги со всей страны там демонстрируют мастерство в декоративно-прикладном и изобразительном творчестве.

Участвуют в «Арт-пространстве» и рукодельницы отдела народного творчества Брянского губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина Светлана Зуева, Ольга Лашина, Анна Шуняева и Анастасия Сальникова проводят для посетителей мастер-классы по работе с текстилем, созданию кукол, плетению браслетов, рисованию картин, оформлению открыток и бисероплетению