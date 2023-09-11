Строители Славянского моста бетонируют последние три колонны шестой опоры. Об этом рассказали в городской администрации.

Строители Славянского моста в Брянске бетонируют последние три из шести колонн опоры №6. Опалубка каждой вмещает 20 кубометров бетона. Его заливают постепенно — по семь кубометров. Затем раствор вибрируют, чтобы в колоннах не было холодных швов. Мостостроители планируют забетонировать все три конструкции за один день. Тогда колонны будут монолитными.

После того, как бетон застынет, строители сделают арматурный каркас для ригеля, который соединит все колонны. А на ригель уложат 36 балок на два пролета моста.

Строительство моста идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».