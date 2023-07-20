Строители Славянского моста нашли бревна и снаряд на дне Десны

Строители Славянского моста в Брянске под будущей опорой нашли бревна и снаряд времен войны на дне Десны. Об этом сообщили в городской администрации.

Строители нового моста в Брянске столкнулись с трудностями и при монтаже последней русловой опоры. Забивать 12-метровые шпунты им мешают бетонные плиты и бревна на дне реки. Кроме того, недавно экскаватор поднял из-под воды снаряд времен Великой Отечественной войны.

«Чтобы ускорить строительство технологической площадки под шестую опору, мы задействовали сразу два экскаватора. Вместе они должны быстро очистить дно реки от накопившегося за прошлое столетие мусора», — отметил начальник службы безопасности «Мостремстрой» Николай Косарев.

После забивки шпунтов, на подготовленной площадке забьют сваи, а затем начнется бетонирование ростверка и заливка колон. Когда шестую опору достроят, то Десна вернется в привычные берега.