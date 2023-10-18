Строители заканчивают благоустройство территории футбольного манежа в Брянске

Строители заканчивают благоустройство территории футбольного манежа для спортшколы «Динамо-Брянск» в областном центре. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Бежицком районе вскоре появится сразу несколько новых спортобъектов. Так, рабочие заканчивают строительство крытого футбольного манежа. Там будут тренироваться воспитанники спортшколы «Динамо-Брянск». Подрядчик занимается устройством футбольного поля и инженерных сетей. Также специалисты завершают благоустройство территории.

«Рядом с манежем и легкоатлетическим стадионом «Десна» ведется реконструкция ледового дворца «Пересвет», где будут не только проходить тренировки хоккеистов, но и все желающие смогут заниматься спортом», — уточнил губернатор Александр Богомаз.