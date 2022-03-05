Суд не смягчил наказание убившей мужа жительнице Брянска

Женщина ударила супруга ножом в грудь.

Брянский областной суд рассмотрел апелляцию от 45-летней жительницы Брянска.

В прошлом году пьяная женщина поссорилась с мужем и ударила его ножом в грудь. От потери крови мужчина умер. Суд приговорил виновную к 8 годам в исправительной колонии.

Адвокат женщины обжаловал решение. Однако суд апелляционной инстанции жалобу не удовлетворил и признал приговор законным.