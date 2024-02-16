Суд отправил в колонию жителя Брянска за убийство сожительницы

Суд отправил в колонию на девять лет жителя Брянска за причинение смертельных травм сожительницы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель областного центра.

16 октября прошлого года пьяный мужчина в своей квартире в доме по проспекту Станке-Димитрова поссорился с сожительницей. Он избил женщину. Потерпевшая умерла на месте.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет. Приговор не вступил в законную силу.