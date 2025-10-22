Свыше 60 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной за сутки

Свыше 60 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной за минувшие сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Во вторник, 21 октября, Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России за день обнаружили над регионом 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбили подразделения противовоздушной обороны. Люди травм не получили.

Нападения продолжились и ночью. До утра 22 октября система ПВО сбила еще восемь вражеских БпЛА.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.