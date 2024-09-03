Свыше трёх миллионов рублей похитил лжеэксперты у брянцев на прошлой неделе. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Клинцовского района. Мужчина пообщался с якобы экспертом по инвестициям. По его совету он решил вложить свои сбережения в быстрый заработок. На счета, указанные новым знакомым, потерпевший перевёл 2 036 000 рублей. Получив деньги, мнимый эксперт исчез.

На минувшей неделе в аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей Брянской области. Они лишились 1 217 000 рублей.