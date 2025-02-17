Сюжет о беседе Президента РФ с брянским губернатором вышел в «Вестях недели»

Сюжет о беседе по видеосвязи Президента РФ с брянским губернатором Александром Богомазом вышел в «Вестях недели». На минувшей неделе глава региона доложил главе страны о ситуации в приграничье.

Встречу осветили федеральные СМИ. В выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» об этом сообщил Дмитрий Киселев. Также в программу вошёл сюжет о мерах поддержки участников спецоперации в регионе.