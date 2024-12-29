Телемост с фронта прошёл в брянском военкомате

Телемост с фронта организовали в брянском военкомате в преддверии Нового года. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске в преддверии Нового года при поддержке Министерства обороны Российской Федерации накануне состоялся телемост с фронтом. В областном военкомате собрались родные и близкие защитников. Они смогли поговорить с сыновьями, отцами и мужьями по видеосвязи.

С семьями военнослужащих после телемоста пообщался губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники выполняют задачи, которые ставит национальный лидер, Президент Владимир Владимирович Путин: задачи ответственные, тяжелые, они сопряженные с риском для жизни. Мы ценим и уважаем каждого бойца, делаем все, чтобы их семьи чувствовали заботу, а нашим героям — огромное спасибо от всех жителей Брянской области!» — подчеркнул Александр Богомаз.