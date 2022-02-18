Темп заболеваемости COVID-19 снизился в Брянской области

Регион находится на 29 месте по интенсивности заболевания.

За прошедшую неделю темп заболеваемости коронавирусом в Брянской области снизился. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Людмила Трапезникова. Среднесуточный показатель прироста заболеваемости составил 1,22.

Брянская область находится на 29 месте по интенсивности заболевания. Наибольший темп прироста заболеваемости зарегистрирован среди жителей старше 65 лет.