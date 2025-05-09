Торжества в честь 80-летия Победы прошли в Брянске

«Все дальше от нас уходит май 1945 года. Но праздник 9 мая навсегда останется неизменно великим, а наше отношение к нему — священным. Это не просто память и гордость. Это общенародный подвиг, который решил исход всей Второй мировой войны, принес освобождение всему миру. Это история каждой семьи», — подчеркнул Александр Богомаз.

У стеллы «Брянск — город Воинской Славы» на Кургане Бессмертия в Брянске прошёл памятный митинг в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Спорт для ветеранов СВО На Смоленщине ведётся важная работа по формированию системы спортивной адаптации участников СВО, получивших травмы в зоне боевых действий. Улучшение условий для физической реабилитации защитников обсудили на очередном заседании Правительства области, которое состоялось на прошлой неделе. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, сегодня почти 120 смолянам – ­ветеранам СВО необходимы регулярные занятия адаптивной физкультурой. «Для них организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные

Встретимся в Десногорске В ближайшие четыре года Правительство региона совместно с «Рос-атомом» намерено воплотить в жизнь более 30 проектов по развитию Десногорска. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. «Госкорпорация усилит нашу работу и поможет сделать город смоленских атомщиков ещё более современным, безопасным, комфортным и привлекательным для жизни», – отметил глава региона. Подпись под соглашением, в котором подробно описаны эти планы, поставили губернатор Василий Анохин и генеральный директор

На пятёрку: Как в регионе будут готовить педагогов и воспитателей? В Смоленской области будет ещё больше образовательных кластеров, а значит, ещё больше возможностей для качественной подготовки молодых специалистов. В ближайшее время в регионе будет создан педагогический образовательный кластер. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин, отметив, что Смоленская область победила в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». СПО и работодатели «На