Три беспилотника сбила система ПВО ночью

Военные уничтожили три беспилотника ночью над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь на 30 октября военнослужащие Минобороны России пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом с разницей в несколько часов обнаружили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Александр Богомаз.