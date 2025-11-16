Три беспилотника уничтожили военные над Брянщиной утром в воскресенье. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром в воскресенье, 16 ноября, Брянская область вновь подвергалась атаке ВСУ. Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом три вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Александр Богомаз.