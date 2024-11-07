Три беспилотника уничтожили военные над Брянщиной накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне поздним вечером военнослужащие Министерства обороны России пресекли очередную террористическую атаку ВСУ на регион. Над Брянской областью обнаружили три реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.