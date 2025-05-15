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Три человека пострадали при атаке дронов на брянское село

2025, 15 мая 09:01 Лента новостей
Три человека пострадали при атаке дронов на брянское село
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Три человека пострадали при атаке дронов на брянское село в Климовском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Ночью 15 мая ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района.Двое мужчин и женщина получили ранения. Их отвезли в больницу.

«Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя и своих близких!» – подчеркнул Александр Богомаз.

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