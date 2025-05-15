Три человека пострадали при атаке дронов на брянское село в Климовском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью 15 мая ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района.Двое мужчин и женщина получили ранения. Их отвезли в больницу.

«Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя и своих близких!» – подчеркнул Александр Богомаз.