Три тысячи тонн картофеля отправили в ЛНР из Брянской области

Три тысячи тонн картофеля отправили в для жителей ЛНР из Брянской области. Об этом сообщили в городской администрации.

В Луганскую народную республику отправились 150 фур. Они везут три тысячи тонн брянского картофеля.

«Нашей помощи хватит не только, чтобы накормить десятки тысяч школьников и воспитанников детских садов ЛНР, брянский картофель отправится и к жителям наиболее пострадавших территорий, на север Луганской Народной Республики — в Северодонецк, Лисичанск, Кременную, Рубежное, Золотое», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Регион входит в число лидеров Центрального федерального округа по урожайности этой культуры. Именно картофель с брянских полей отправили в новые регионы. С доставкой помогла Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.