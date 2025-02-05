Три женщины пострадали при атаке дронов на брянские сёла наканун. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером сразу два брянских села подверглись атаке ВСУ. Так, при нападении дронов-камикадзе на село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе осколочные ранения получили две женщины. Их доставили в больницу. Повреждения получил жилой дом.

А FPV-дроны атаковали село Новый Ропск Климовского района. Там повреждено административное здание.

«В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила легкие ранения. Она доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор Александр Богомаз.