Турнир в память о погибших стражах порядка стартовал в Брянске

Турнир в память о погибших росгвардейцах и сотрудниках полиции собрал более 120 участников в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Юношеский турнир по самбо стартовал во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске. Соревнования посвящены памяти сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации и органов внутренних дел Брянской области, погибших при исполнении служебного долга.

Турнир открыл губернатор региона Александр Богомаз.

«Самбо — наш, российский, вид спорта, самооборона без оружия. Это то невидимое оружие для каждого сотрудника Росгвардии, органов внутренних дел и силовых структур, которое также помогает в трудную минуту выполнить поставленные задачи и сохранить свою жизнь.Турнир посвящен памяти наших земляков, которые при выполнении служебных задач отдали свои жизни ради того, чтобы преступники и террористы были обезврежены, чтобы мы жили под мирным небом», — подчеркнул Александр Богомаз.

За медали поборются более 120 юных спортсменов из областного центра и районов области.