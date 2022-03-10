Уголовные дела на 10 браконьеров направили в брянский суд

Полицейские выявили 629 административных правонарушений в сфере охоты и рыбалки.

Региональное Управление МВД выявляет браконьеров, орудующих в регионе.

В 2021 году стражи порядка заведи 629 административных дел в сфере незаконной охоты и рыбалки. Также возбуждено 14 уголовных дел. У правонарушителей полицейские изъяли 760 единиц оружия и патронов, а также 329 лодок и орудий рыбного лова. Кроме того, в суд направлены уголовные дела о незаконной охоте и рыбалке в отношении десяти граждан.

В феврале этого года на территории Выгоничского района полицейские э задержали жителя Брянска и его знакомых, перевозивших в автомобиле сети и крупный улов рыбы. А ещё стражи порядка установили личности подозреваемых в убийстве лося в Суражском районе.