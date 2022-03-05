Уровень заболеваемости COVID-19 снизился у брянцев всех возрастов

Среднесуточный показатель прироста — 0,83.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила Трапезникова рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в регионе. Среднесуточный показатель прироста заболеваемости — 0,83.

Уровень заболеваемости COVID-19 значительно снизился у брянцев всех возрастов. Так, на 30,4% уменьшилось число пациентов в возрасте от 16 до 45 лет. А на 20,6% — от 46 до 65 лет.