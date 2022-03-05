В авариях с автобусами пострадали четыре брянца

С начала года водители общественного транспорта спровоцировали три ДТП.

В Брянске в 2022 году произошло четыре дорожных происшествия с участием водителей автобусов и маршруток. В них пострадали четыре человека.

Три автоаварии спровоцировали сами водители общественного транспорта. В них травмы получили три жителя.