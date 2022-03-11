В Брасовском районе задержали наркоторговца из Краснодарского края

Стражи порядка изъяли у мужчины 2,4 килограмма мефедрона.

Оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали в Брасовском районе 45-летнего жителя Краснодарского края. У мужчины полицейские изъяли пять пакетов с белым веществом. Эксперты подтвердили, что это наркотик мефедрон, массой 2,4 килограмма.

Задержанный рассказал, что забрал наркотики из тайника в лесу. Он планировал распространять запрещённые вещества в регионах.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан до суда.