В Брянске подросток на мотоцикле пытался скрыться от полиции

14-летний мальчик проезжал на красный и не пропускал пешеходов.

В Советском районе Брянска инспекторы ДПС в районе дома 65 по улице Дуки заметили мотоцикл без регистрационных знаков. На требования полицейских об остановке водитель не отреагировал и стал убегать.

Молодой человек совершал опасные манёвры, выезжал на «встречку», проезжал на красный свет и не пропускал пешеходов. Нарушителя полицейские задержали в посёлке Путевка на улице Рославльской.

Водителем мотоцикла оказался 14-летний житель Брянского района.

В отношении матери подростка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.