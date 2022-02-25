В Брянске продолжают сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Волонтёры рассказали, что брянцы активно откликнулись на призыв о помощи. Жители и представители организаций привезли средства гигиены для взрослых и детей, средства индивидуальной защиты, одноразовую посуду, постельные принадлежности и продукты. Также для детей собирали игрушки, книги и канцтовары.

Пункты сбора организованы в Центре по развитию добровольческого движения и общественных инициатив (улица Трудовая, 1) и в Доме волонтёра (улица Фокина, 31).

Какие еще сельские Дома культуры станут лучше? В этом году в проект «Единой России» вошли около 30 учреждений. Федеральный проект «Культура малой родины» – это история о сохранении и создании досуга для жителей маленьких городов и сел Смоленщины. Он начал свою работу в 2017 году. Тогда сложно было представить, что сельские Дома культуры смогут рассчитывать на ежегодную финансовую поддержку. Для муниципальных, и

Дома культуры сделают лучше. Обновления произойдут в 30 сельских учреждениях С ремонтом одного из Домов культуры поможет председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Речь идет о Рыбковском сельском ДК. Решать проблему будут сообща На минувшей неделе спикер регионального парламента провел рабочую встречу с главой администрации Сафоновского района Александром Лапиковым, в ходе которой обсуждалась помощь местному Дому культуры, школе, а также инфраструктурным объектам на территории населенного

Портрет поэта. В Смоленске установят памятник Николаю Рыленкову В Смоленске продолжается реализация проекта по созданию на улице Докучаева Литературной аллеи, посвящённой памяти смоленских поэтов и писателей. На днях в областном центре прошло обсуждение планов реализации творческого проекта, где принял участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов Увековечить память Ещё в марте 2021 года спикер регионального парламента рассмотрел обращение представителей творческих союзов Смоленской области

Торговля по правилам Жители Смоленска уже привыкли к тому, что купить продукты или непродовольственные товары можно не только в магазинах и супермаркетах, но и в небольших торговых точках, которые расположены по всему областному центру. Ларьки, павильоны, автофургоны и палатки уже стали частью городской среды. К сожалению, в погоне за прибылью некоторые предприниматели ставят свои объекты торговли самовольно, работая,

Малыши туда спешат В Смоленске в ближайшие месяцы отроют новый детский сад. Его название уже известно — «Ласточка». Красивое современное трёхэтажное здание разместилось на улице Свердлова и стало настоящим украшением этого района. Садик рассчитан на 110 детей от 3 до 7 лет, всего здесь будут функционировать 6 групп. Готовность дошкольного учреждения к работе проверил на прошлой неделе губернатор