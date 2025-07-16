В Брянске прошла церемония прощания с погибшим в СВО Сергеем Ефременковым

Отдать последние почести герою собрались более сотни жителей областного центра в Храме Георгия Победоносца на Новостройке.

Также присутствовали на траурной церемонии военный комиссар города Брянска Юрий Линтварев и представители Областного Правительства и Брянской городской администрации, все они выразили соболезнования семье и близким погибшего.

В честь военнослужащего, отдавшего свою жизнь за Родину, прозвучал троекратный оружейный салют.

Матери погибшего бойца в знак признания его заслуг передали знамя, которым был накрыт гроб ее сына. Сергей Ефременков был похоронен на Аллее Славы кладбища в его родном посёлке Большое Полпино.

Близкие и родные вспоминали Сергея как доброго и хорошего человека всегда готового помочь в трудную минуту. У него осталось двое сыновей, которые будут помнить о своем герое.

Сергей Николаевич Ефременков навсегда останется в памяти как символ мужества и самоотверженности. Его подвиг послужит примером для всех нас.