Город32

В Брянске прошла церемония прощания с погибшим в СВО Сергеем Ефременковым

2025, 16 июля 16:53 Лента новостей
В Брянске прошла церемония прощания с погибшим в СВО Сергеем Ефременковым
Источник фото

Отдать последние почести герою собрались более сотни жителей областного центра в Храме Георгия Победоносца на Новостройке.

Также присутствовали на траурной церемонии военный комиссар города Брянска Юрий Линтварев и представители Областного Правительства и Брянской городской администрации, все они выразили соболезнования семье и близким погибшего.

В честь военнослужащего, отдавшего свою жизнь за Родину, прозвучал троекратный оружейный салют.

Матери погибшего бойца в знак признания его заслуг передали знамя, которым был накрыт гроб ее сына. Сергей Ефременков был похоронен на Аллее Славы кладбища в его родном посёлке Большое Полпино.

Близкие и родные вспоминали Сергея как доброго и хорошего человека всегда готового помочь в трудную минуту. У него осталось двое сыновей, которые будут помнить о своем герое.

Сергей Николаевич Ефременков навсегда останется в памяти как символ мужества и самоотверженности. Его подвиг послужит примером для всех нас.

Читайте также
«Новые люди» примут участие в выборах: в Стародубе и Жуковке выдвинуты кандидаты в депутаты
16 июля 16:08
«Новые люди» примут участие в выборах: в Стародубе и Жуковке выдвинуты кандидаты в депутаты
В Брянской области выбрали лучших пожарных-добровольцев и команды
16 июля 15:57
В Брянской области выбрали лучших пожарных-добровольцев и команды
2,5 миллиарда на новую жизнь: как Брянщина использует списанные долги
16 июля 15:33
2,5 миллиарда на новую жизнь: как Брянщина использует списанные долги
Брянский онкодиспансер потребовал с поставщика лекарств 3,5 миллиона рублей
16 июля 14:36
Брянский онкодиспансер потребовал с поставщика лекарств 3,5 миллиона рублей

Новости регионов

16.07.2025 11:46
Масштабная стройка
О планах по развитию Смоленской АЭС и реализации с её участием социально значимых проектов в регионе говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и новый директор АЭС, заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Иван Сидоров. Напомним, что Смоленская атомная станция имеет почти полувековую историю и играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии региона. «Иван Иванович –
16.07.2025 11:44
На жаркое
В регионе появится новое предприятие по переработке говядины. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин, уточнив, что крупный инвестиционный проект в Сафоновском округе реализует «Смоленская Агропромышленная компания». Ранее соглашение с инвестором правительство региона подписало на полях Петербургского экономического форума. «Общий объём инвестиций составляет 800 млн руб. Компания приобрела и модернизирует имущественный комплекс бывшего мясокомбината «Орлан» площадью 19 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой. На первом этапе
16.07.2025 11:43
За смекалку и мужество
На прошлой неделе губернатор Василий Анохин встретился с человеком, который 1 июня помог остановить налёт беспилотников в Иркутской области. Смекалка и мужество Антона Мацкевича и других очевидцев инцидента позволили предотвратить серьёзные последствия атаки. Антон родом из Витебска, несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. «Находясь в очередной поездке, он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском.
16.07.2025 11:41
Для родных и любимых: Как в регионе проходит летний слёт семей с детьми
На прошлой неделе в Смоленском Поозерье было по-настоящему жарко от эмоций и энергии участников масштабного летнего слёта семейного сообщества «Родные–Любимые», который стартовал в Демидовском округе. Он организован общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» при поддержке Правительства Смоленской области. Слёт собрал на одной площадке десятки представителей из разных регионов страны – детей и взрослых.
09.07.2025 12:20
В родном селе
В небольших городах и деревнях Смоленщины возводятся жилые многоэтажные дома и появляются площадки для отдыха. Создавать более комфортные условия для жизни в сельской местности помогает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется при поддержке Минсельхоза России. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, в 2024 году были реализованы проекты в 15
09.07.2025 12:18
Первая работа
В Смоленской области поддерживают ребят, которые делают первые шаги во взрослую жизнь, – подростки 14 – 18 лет могут стать участниками областной программы временного трудоустройства. (Занятость организуется при поддержке Минтруда). Для школьников это возможность не только заработать, но и приобрести трудовые навыки.   «На временные работы уже трудоустроено около 1830 школьников, большинство – в образовательных учреждениях.

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский мясокомбинат «Царь-мясо»: за кулисами корпоративной драмы
Общество
В Брянске 19 июля пройдет экскурсия «Деревянная сказка»
Экономика
День Брянского поля посетили делегации из Белоруссии
Брянскэнерго
Энергетики «Брянскэнерго» восстанавливают электроснабжение после прохождения грозового фронта
Лента новостей
На Брянскую область надвигается гроза с градом

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск
Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск

Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются. Онлайн-кинотеатр Wink.ru собрал чемодан премьер, которые продлят отпускное настроение или создадут его. Вместе с новой летней афишей зрители отправятся в детство всей семьей, оценят фестивальные хиты, дождутся развязки детективных историй и откроют новую главу в жизни полюбившихся героев.

Движение автомобилей на двух переездах в Брянской области будет ограничено с 17 по 27 июля в связи с ремонтными работами
Движение автомобилей на двух переездах в Брянской области будет ограничено с 17 по 27 июля в связи с ремонтными работами

Движение автомобилей на двух переездах в Брянской области, расположенных в городе Брянске и станции Почеп, будет ограничено с 17 и 21 июля в связи с ремонтными работами.

Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к неблагоприятным погодным условиям
Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к неблагоприятным погодным условиям

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня, 16 июля, местами по Брянской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м\с. Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, что означает полную мобилизацию всех сил и средств.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика