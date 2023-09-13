В Брянске проверяют информацию о минировании пяти зданий

В Брянске экстренные службы проверяют информацию о минирование пяти зданий. Об этом рассказали в городской администрации

Утром 13 сентября в диспетчерскую службу Брянска поступила информация о минировании зданий сразу по нескольким адресам. Сотрудников эвакуировали из Советской районной администрации, финансового управления Брянской городской администрации, детской библиотеки на улице Молодой Гвардии, Бежицкого универмага и Ледового дворца на улица 2-я Мичурина.

На место работают все службы жизнеобеспечения. Специалисты проверяют информацию о минировании.