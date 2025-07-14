В Брянске вновь перекроют автодвижение на улице Горького

Автомобилистов снова предупреждают об ограничении движения транспорта в Советском районе Брянска. Неудобства связаны с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии.

На участке дороги по улице Горького в Брянске с 15 июля и до конца месяца планируют перекрыть проезжую часть. Речь идет об отрезке пути от проспекта Ленина до Калинина.

На указанном участке строят подпорную стенку, в связи с чем водителям придется следовать иным маршрутом. Ограничительные меры будут действовать уже с 8:00 вторника до 06:00 31 июля.