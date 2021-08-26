В Брянске впервые прошли учения железнодорожных войск Западного военного округа

Подготовка к учениям заняла полтора месяца.

25 августа в Брянске на реальном объекте прошли военные учения, мероприятие приурочено к 170-летию со Дня образования железнодорожных войск.

По легенде, противник совершил диверсию на железнодорожных путях по маршруту следования эшелона. Поднятые по тревоге военнослужащие должны были отбить атаку противника, провести техническую разведку, расчистить пути, убрать поврежденные рельсы и установить новые.

С поставленными задачами военнослужащие успешно справились.

Учения подобного масштаба впервые проводились в Брянске. При показе практических действий задействовали 50 единиц специализированной техники, участвовали 350 человек. Впервые для тушения огня использовался пожарный поезд.

На торжественном построении военнослужащих наградили благодарственными письмами за успешное выполнение уникальной операции.