В Брянске выпустили 149 белых голубей в память о погибших детях Донбасса

Детский хор из 150 человек исполнил песни «Аист на крыше» и «Катюша»

На площади Партизан в Брянске прошла молодёжная акция в поддержку Российской армии, в ознаменование Крымской весны.

Активисты региональных молодёжных организаций развернули на площади огромный Российский флаг. А детский хор из 150 человек исполнил песни «Аист на крыше» и «Катюша». Участники акции подпевали юным исполнителям.

В завершение мероприятия в небо выпустили 149 белых голубей в память о погибших в Донбассе детях. В их честь в Донецке создана «Аллея Ангелов».