В Брянске закончили ремонт площади Партизан

Первый этап капитального ремонта площади Партизан в Брянске закончился. Об этом сообщили в городской администрации.

С работой подрядная организация ООО «СтройСервисТрейд» справилась за три месяца. На объект ежедневно выходили до 30 человек.

Рабочие выровняли блоки памятника и отпескоструили их. Также на камни нанесли гидрофобную пропитку. Центральные ступени площади сделали из цельного гранита. А территорию вокруг облицевали гранитными крупноформатными термообработанными плитами. Под ними рабочие сделали многослойное основание из песка, щебня и тощего бетона.

Тумбы по обеим сторонам площади Партизан также облицованы новыми плитками. Весь камень привезли из месторождений с Урала, Карелии, а также из Гомельской области Республики Беларусь.В горадминистрации заверил, что плиты не будут скользкими зимой.

Кроме того, на площади Партизан уложили дополнительный лоток ливневой канализации. А в завершении установили восемь светодиодных светильников.

На работы потратили 113,2 млн. рублей. На втором этапе отремонтируют территорию за памятником — от монумента до краеведческого музея.