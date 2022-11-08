В Брянске закончили ремонт площади Партизан

Первый этап капитального ремонта площади Партизан в Брянске закончился. Об этом сообщили в городской администрации.
С работой подрядная организация ООО «СтройСервисТрейд» справилась за три месяца. На объект ежедневно выходили до 30 человек.
Рабочие выровняли блоки памятника и отпескоструили их. Также на камни нанесли гидрофобную пропитку. Центральные ступени площади сделали из цельного гранита. А территорию вокруг облицевали гранитными крупноформатными термообработанными плитами. Под ними рабочие сделали многослойное основание из песка, щебня и тощего бетона.
Тумбы по обеим сторонам площади Партизан также облицованы новыми плитками. Весь камень привезли из месторождений с Урала, Карелии, а также из Гомельской области Республики Беларусь.В горадминистрации заверил, что плиты не будут скользкими зимой.
Кроме того, на площади Партизан уложили дополнительный лоток ливневой канализации. А в завершении установили восемь светодиодных светильников.
На работы потратили 113,2 млн. рублей. На втором этапе отремонтируют территорию за памятником — от монумента до краеведческого музея.
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