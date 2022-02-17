В Брянской области отменили часть ограничительных мер

Детские развлекательные центры закрыты ещё на неделю.

С 19 февраля отменили часть антиковидных ограничений. Об этом сообщил оперативный штаб Брянской области.

Так, возобновляют работу организации, осуществляющие деятельность в области искусства, а также кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и цирк. Опять можно проводить концерты и корпоративы в ресторанах, кафе и барах.

По 26 февраля продлевается действующее ограничение деятельности детских развлекательных центров и игровых комнат, расположенных в торговых центрах и других нежилых помещениях.