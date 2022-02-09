В Брянской области раскрыли убийство двадцатилетней давности

Трое подозреваемых жестоко избили жителя Брянска.

Региональный следком завершил расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть в отношении трёх жителей областного центра.

Преступление произошло 27 ноября 2001 года. Поздно вечером двое подозреваемых в пьяном виде около домов на улице Угольной в Бежицком районе избили знакомого. Потерпевший ранее причинил им телесные повреждения.

Затем мужчину отвели в квартиру дома на улице Саратовской. Там вместе с третьим обвиняемым потерпевшего продолжили избивать. А потом его бросили на улице Ново-Советской. Там мужчина и умер.

Материалы уголовного дела направили прокурору для рассмотрения вопроса о направлении в суд.