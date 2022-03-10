В Брянской области сняли ограничения по числу посетителей кафе и ресторанах

В массовых мероприятиях могут участвовать 500 человек.

Часть ограничений сняли в Брянской области. Это стало возможным из-за снижения заболеваемости COVID-19.

Так, количество участников массовых мероприятий увеличилось до 500 человек. Также сняли запрет на проведение спортивных мероприятий при заполняемости трибун на 70%.

А в ресторанах и кафе больше нет ограничений по числу посетителей.