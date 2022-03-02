В Брянской области выявили более 500 нарушений при исполнении нацпроектов

Возбуждено два уголовных дела.

В 2021 году прокуратура Брянской области выявила более 500 нарушений при исполнении национальных проектов.

Ведомство направило в суд 51 иск и внесло 156 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 77 человек, а к административной — ещё 30. Также возбуждено два уголовных дела.

Чаще всего подрядчики не соблюдали сроки исполнения контрактов, а заказчики не контролировали проведение работ и не штрафовали недобросовестных поставщиков.

Срывов исполнения нацпроектов в регионе не было.