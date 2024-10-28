В брянском селе открыли секцию самбо

В селе Алешенка брянский губернатор поучаствовал в открытии секции самбо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В рамках реализации проекта «Сельское самбо» в селе Алешенка Навлинского района открыли секцию самбо. Это 45-я школа региона, где юные брянцы смогут освоить этот вид спорта. Заниматься в секции будут 20 ребят.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Богомаз, вице – президент всероссийской едерации самбо Анатолий Якунин, меценат Алексей Сороченков и 10-ти кратным чемпионом мира Артём Осипенко.
«Президент России Владимир Владимирович Путин назвал самбо национальным видом спорта России, который помогает воспитывать настоящих патриотов нашей великой страны. Самбо не только учит самозащите, но формирует характер, стойкость и выносливость, развивает морально-волевые качества. В Брянской области самбо развивается уже более шестидесяти лет. Мы гордимся всеми, кто прославляет этот вид спорта, кто прославляет нашу область и Россию!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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