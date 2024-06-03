В брянском ЗАГСе зарегистрировали рождение пятисотого малыша

В ЗАГСе Бежицкого района Брянска зарегистрировали рождение пятисотого малыша. Об этом сообщили в горадминистрации.
В отделе ЗАГС Бежицкого района города Брянска зарегистрировали рождение пятисотого в этом году ребёнка. За первыми документами своей новорождённой дочери пришли пришли Екатерины и Михаила Ефремовых. Девочка Ева – первенец в семье.
Молодую семью поздравила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.
«Примите сердечные поздравления с рождением дочери! Это важное событие в жизни каждой семьи! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть заботы о дочери приносят только положительные эмоции, и пусть она растёт здоровой, счастливой и любимой», — пожелала родителям Татьяна Гращенкова.
Вместе со свидетельством глава района вручила молодым родителям цветы и подарки.
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