В брянском ЗАГСе зарегистрировали рождение пятисотого малыша

В ЗАГСе Бежицкого района Брянска зарегистрировали рождение пятисотого малыша. Об этом сообщили в горадминистрации.

В отделе ЗАГС Бежицкого района города Брянска зарегистрировали рождение пятисотого в этом году ребёнка. За первыми документами своей новорождённой дочери пришли пришли Екатерины и Михаила Ефремовых. Девочка Ева – первенец в семье.

Молодую семью поздравила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

«Примите сердечные поздравления с рождением дочери! Это важное событие в жизни каждой семьи! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть заботы о дочери приносят только положительные эмоции, и пусть она растёт здоровой, счастливой и любимой», — пожелала родителям Татьяна Гращенкова.

Вместе со свидетельством глава района вручила молодым родителям цветы и подарки.