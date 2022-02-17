В двенадцатый раз брянцы напишут «Тотальный диктант»

Жители также могут предложить свою площадку, стать спонсором или партнёром проекта.
9 апреля в Брянске напишут «Тотальный диктант». Акция пройдёт в регионе в двенадцатый раз. Любой желающий может в ней поучаствовать и проверить свою грамотность.
Автором «Тотальный диктант» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик и сценарист Марина Степнова. Её романы «Женщины Лазаря» и «Сад» получили международное признание, а книги переведены более чем на 30 языков.
В прошлом году в акции участвовали более 670 тысяч человек из 123 страны и свыше 2,2 тысяч населённых пунктов. За последние три года количество участников из Брянска выросло с 280 до 530 человек.
Жители региона также могут предложить свою площадку для проведения диктанта, а ещё стать спонсором или партнёром проекта. Для этого нужно связаться с координатором — руководителем культурных проектов и программ Брянского молодёжного центра Михаилом Бычковым.
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