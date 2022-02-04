В Фокинском районе Брянска открылся уникальный бассейн

Для посетителей также работает каток и спортзал.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена» в Фокинском районе Брянска начал принимать посетителей.

Особенно жители ждали открытие 25-метрового плавательного бассейна на четыре дорожки. Его чаша объёмом около 500 кубометров полностью состоит из нержавеющей стали. Поэтому ремонта она будет требовать реже. Подобный бассейн в Брянской области только один. Одновременно плавать в нём могут 32 человека.

В горадминистрации отметили, что цены на посещения бассейна — самые низкие в городе.

В «Спартак-Арене» также разместился спортзал для занятий по волейболу, гандболу, футболу. А рядом работает самый большой в городе каток с естественным льдом. На катке есть тёплые раздевалки и прокат оборудования.

Общая площадь спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-Арена» 2,3 тысячи квадратных метров. На работы потратили 214,2 миллиона рублей.