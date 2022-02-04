В Фокинском районе Брянска открылся уникальный бассейн

Для посетителей также работает каток и спортзал.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена» в Фокинском районе Брянска начал принимать посетителей.
Особенно жители ждали открытие 25-метрового плавательного бассейна на четыре дорожки. Его чаша объёмом около 500 кубометров полностью состоит из нержавеющей стали. Поэтому ремонта она будет требовать реже. Подобный бассейн в Брянской области только один. Одновременно плавать в нём могут 32 человека.
В горадминистрации отметили, что цены на посещения бассейна — самые низкие в городе.
В «Спартак-Арене» также разместился спортзал для занятий по волейболу, гандболу, футболу. А рядом работает самый большой в городе каток с естественным льдом. На катке есть тёплые раздевалки и прокат оборудования.
Общая площадь спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-Арена» 2,3 тысячи квадратных метров. На работы потратили 214,2 миллиона рублей.
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