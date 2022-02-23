В Климово иномарка сбила велосипедиста

На 75-летнего водителя двухколёсного транспорта составили протокол.

ДТП произошло на улице Полевой в посёлке Климово.

По информации ГИБДД, 50-летняя женщина-водитель на Suzuki Alto, сбила 75-летнего велосипедиста. Мужчина неожиданно стал поворачивать налево не убедившись, что на дороге нет машин.

Велосипедист получил ушиб грудной клетки справа и рану головы. Его отправили в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что на велосипедиста составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.