В Первомайском полиция задержала подозреваемого в краже со взломом

Добычей подозреваемого стали мобильный телефон и DVD-плеер.

О хищении имущества в полицию сообщил 35-летний житель села Первомайское Севского района. Мужчина рассказал, что кто-то взломал входную дверь в его дом. Из помещения пропали мобильный телефон и DVD-плеер.

Полицейские задержали 34-летнего жителя того же села. Ранее проблем с законом у него не было.

Подозреваемый признался в том, что взломал дверь в чужое жильё и забрал технику. Похищенное при обыске изъяли стражи порядка и вернули владельцу. Ранее не имевшего проблем с законом.

Возбуждено уголовное дело. За кражу с проникновением в жилье закон предусматривает до шести лет тюрьмы.