В Погаре женщина-водитель спровоцировала ДТП

Женщина с тяжёлыми травмами попала в больницу.

В посёлке Погар на улице Фрунзе произошла авария. 42-летняя женщина-водитель на «ВАЗ-210740» на перекрёстке не пропустила Volkswagen Passat, который двигался по главной дороге.

Травмы получила водитель отечественной легковушки. Врачи диагностировали у женщины диагнозом множественные переломы рёбер, ушиб лёгкого, повреждение селезёнки, множественные переломы костей таза, перелом шейки левого бедра, перелом правого плеча, шок 3 степени. Пострадавшую отправили в больницу.

Инспекторы выяснили, что «ВАЗ» не зарегистрирован и у автомобилистки нет полиса ОСАГО. За это на женщину составили административные протоколы.