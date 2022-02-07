В Староселье мусоровоз не могут вытащить из снега 17 часов

Нечищенные дворы срывают график вывоза отходов.
В посёлке Староселье на улице Молодёжной мусоровоз застрял в снегу по пути к контейнерной площадке. Грузовик уже 17 часов не могут вытащить. Об этом сообщил региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области.
Графики вывоза отходов смещаются из-за заснеженных дорог во дворах домов. Транспорт не может проехать к контейнерным площадкам. Регоператор обращается в администрации районов и управляющие компании с просьбой убрать дворы, но ситуация остаётся сложной.
«Дорожные службы в районах области, как правило, чистят центральные дороги, но не все контейнерные площадки и места складирования отходов находятся на главных сельских дорогах», — рассказала заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.
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