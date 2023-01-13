Пятиметровую змею нашли в мусоре в Комаричах
На мусоросортировочной станции обнаружили пятиметровую змею. Об этом рассказали в пресс-службе регоператора.
На мусоросортировочной ленте на станции в Комаричах нашли замерзшего питона.
«Сотрудник сортировочного комплекса разорвал мусорный пакет, чтобы разделить отходы, и увидел там огромную змею! Неожиданная находка, конечно, его напугала, но угрозы никакой не представляла – питон был мертв. Кто-то выбросил его в мусорном пакете в контейнер с коммунальными отходами, а мусоровоз привез на сортировку». – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Была ли пятиметровая змея живой, когда попала в мусор – неизвестно. Сотрудники кремировали тело рептилии.
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