Акция «Елочный круговорот» стартовала в Брянской области

Экологическая акция «Елочный круговорот» началась на Брянщине. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Региональный оператор по обращению с ТКО «Чистая планета» объявил о начале ежегодной акции «Елочный круговорот». Она призвана правильно утилизировать новогодние ели, чтобы превратить деревья в полезное сырье.

«Прежде чем отнести елку на контейнерную площадку, с нее нужно снять все украшения, включая мишуру и дождик. Если дерево большое, нужно разрубить его на более мелкие части. Елки, пихты, сосны относятся к крупногабаритным отходам, поэтому их необходимо складировать либо в специальных отсеках на контейнерных площадках, либо, если такого отсека на вашей площадке нет, оставлять рядом с накопителями для ТКО», – рассказала руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

Специалист отметила, что бросать елки у подъездов и на газонах нельзя. Также запрещено складывать деревья в контейнеры для отходов.

«Это может не только повредить саму тару для складирования отходов, но и мусоровоз при погрузке», – объяснила эксперт.

Деревья вывезет регоператор вместе с другими крупногабаритными отходами. А на мусоросортировочном комплексе ёлки измельчат в щепу.